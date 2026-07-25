موجة بيع احتياطي البيتكوين بدأت: هل انتهت طفرة شركات خزائن البيتكوين؟

بعد أكثر من عامين من سباق الشركات المدرجة لشراء البيتكوين (BTC) وتكوين احتياطي ضخم من البيتكوين، بدأت مؤشرات تحول لافتة في هذا التوجه، مع لجوء بعض الشركات إلى بيع جزء من ممتلكاتها أو تصفية احتياطيها بالكامل في ظل الضغوط المالية وتغير ظروف السوق.

شركة “ستراتيجي” و”ساتسوما” أولى إشارات التحول:

رغم احتفاظ “ستراتيجي” بمكانتها كأكبر شركة مالكة للبيتكوين، فإنها فاجأت السوق هذا العام بتنفيذ أولى عمليات البيع بعد سنوات من الشراء المتواصل، حيث باعت أكثر من 3500 بيتكوين في أوائل يوليو، مع توقفها مؤقتا عن إضافة مشتريات جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز احتياطياتها النقدية بالدولار.

في المملكة المتحدة، اتخذت “ساتسوما” (Satsuma Technologies) قرار أكثر حسم، بعدما وافق المساهمون على بيع كامل ما تبقى من احتياطي البيتكوين البالغ 668 عملة، وإعادة رأس المال إلى المستثمرين، إلى جانب شطب الشركة من بورصة لندن.

ضغوط تمتد إلى شركات التعدين

ولم تقتصر عمليات البيع على الشركات الاستثمارية، إذ أشارت تقارير حديثة إلى أن شركات تعدين البيتكوين باعت نحو 32 ألف بيتكوين خلال الربع الأول من العام، في أكبر موجة بيع تسجلها هذه الشركات، ما زاد من الضغوط على السوق.

كما شهدت شركة “Twenty One Capital” تغييرات إدارية بارزة بعد استقالة الرئيس التنفيذي “جاك مالرز” (Jack Mallers)، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تعكس إعادة تقييم لاستراتيجية الشركة، رغم عدم إعلانها عن بيع احتياطيها من البيتكوين.

هل تلحق شركات أخرى بالموجة؟

حتى الآن، لا توجد مؤشرات على أن شركات مثل “Metaplanet” تعتزم بيع احتياطياتها، رغم أنها أوقفت عمليات الشراء لفترة قبل أن تستأنفها مؤخرا.

في المقابل، تبدو الشركات الأصغر حجما أكثر عرضة للضغوط، خاصة تلك التي تعتمد على الديون أو تواجه تراجع في إيراداتها التشغيلية أو ضغوط من المساهمين.

ومن بين الأمثلة “Nakamoto Inc” التي باعت بالفعل جزء من احتياطيها خلال الأشهر الماضية.

هل هي نهاية مرحلة أم نهاية الفكرة:

يرى محللون أن هذه التطورات لا تعني انتهاء نموذج خزائن البيتكوين المؤسساتية، لكنها تمثل نهاية المرحلة التي كانت جميع إعلانات الشركات خلالها تقتصر على شراء المزيد من البيتكوين.

ومع دخول السوق مرحلة أكثر صعوبة، يُتوقع أن تتمكن الشركات ذات المراكز المالية القوية والإيرادات التشغيلية المستقرة من الحفاظ على استراتيجيتها طويلة الأجل، بينما قد تضطر الشركات الأضعف إلى بيع احتياطياتها وإعادة هيكلة أعمالها.

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