أخبار من السعودية.. قبل وصولها للأسواق.. ضبط طنين من الحلويات الفاسدة داخل شقة سكنية في جدة

خطر مباشر على الصحة العامة

تعزيز الرقابة

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أتلفت أمانة محافظة جدة نحو طنين من الحلويات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ضمن جهودها الرقابية المستمرة لحماية الصحة العامة، وذلك خلال حملة ميدانية مشتركة نُفذت بنطاق بلدية الجامعة، وأسفرت عن إغلاق معمل مخالف لإنتاج الحلويات، استغلته عمالة مخالفة داخل شقة سكنية لتصنيع منتجات تُوزع على المطاعم.وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بخش، أن الفرق الميدانية باشرت الموقع، حيث تبيّن وجود معمل كبير غير مرخص لإنتاج أصناف متنوعة من الحلويات، داخل موقع يفتقر إلى جميع الاشتراطات البلدية والصحية.وأشار إلى أن المعاينة الميدانية كشفت عن تدني مستوى النظافة العامة، وانتشار الحشرات داخل مناطق التحضير والتخزين، إلى جانب إعداد وتجهيز الأغذية في بيئة غير صحية مجاورة لدورات المياه، بمنطقة الإنتاج، بما يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط عمالة مخالفة كانت تعمل لحسابها الخاص داخل الموقع بلا شهادات صحية، حيث جرى ضبط العمالة من قبل الجهة المختصة، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مبينًا أن بلدية الجامعة الفرعية أتلفت جميع الحلويات والمواد الغذائية المضبوطة، والبالغ وزنها نحو 2 طن، بعد التحقق من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بجانب مصادرة المعدات والآلات والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع.ونُفذت الحملة بدعم بلدية الجامعة الفرعية، وبمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والضبط الميداني، والدفاع المدني، إذ جرى إغلاق الموقع بالكامل ووضع إشعار بالإغلاق تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال أمانة محافظة جدة المستمرة في رصد ومعالجة الأنشطة المخالفة، وتعزيز الرقابة على المواقع غير النظامية، بما يحافظ على الصحة العامة وسلامة المستهلك.