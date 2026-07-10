الخریف السعودية تعلن ترسية عقد تشغيل وصيانة مع المؤسسة العامة للري بقيمة 65.6 مليون ريال

أظهرت عملة الريبل إكس آر بي (XRP)، التابعة لشركة ريبل (Ripple)، بوادر تعافٍ محدود، إذ جرى تداولها بالقرب من 1.10 دولار خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على أسواق العملات المشفرة نتيجة تجدد التوترات في الشرق الأوسط.

التوترات بين الولايات المتحدة وإيران تضغط على سوق العملات المشفرة رغم تحسن الطلب في سوق المشتقات

وتزايدت الضغوط الجيوسياسية بعدما أعلن الجيش الأمريكي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، تنفيذ ضربات استهدفت 90 هدفاً على امتداد الساحل الإيراني.

وردت قوات الحرس الثوري الإيراني بشن هجمات استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.

ورغم التصعيد، دعا رئيس وزراء قطر المسؤولين في كل من إيران والولايات المتحدة إلى مواصلة الحوار، بحسب وكالة رويترز.

زيادة طفيفة في اهتمام المستثمرين الأفراد مقابل استمرار حذر المؤسسات

واصل الريبل جذب طلب محدود من المستثمرين الأفراد في سوق المشتقات، إذ أظهرت بيانات منصة كوين غلاس (CoinGlass) استقرار حجم العقود المفتوحة (Open Interest) للعقود الآجلة الدائمة عند نحو 2.14 مليار وحدة ريبل يوم الخميس.

كما أظهرت البيانات أن العقود المفتوحة ارتفعت من 2.09 مليار وحدة ريبل المسجلة يوم الثلاثاء، وهو ما قد يدعم استمرار موجة التعافي الحالية إذا استمر تحسن الطلب من المستثمرين الأفراد.

في المقابل، لا يزال المستثمرون المؤسسيون يتبنون نهجاً أكثر حذراً، وهو ما انعكس في تسجيل صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (Spot ETFs) المرتبطة بعملة الريبل صافي تدفقات خارجة بلغ نحو 7 مليارات دولار يوم الأربعاء، وذلك بعد نشاط ضعيف خلال يومي الاثنين والثلاثاء.