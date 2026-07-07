انت الان تتابع خبر العراق يدين ويستنكر المخططات الإرهابية في المغرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية، ورد لـ الخليج 365، أنه "تعرب وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي أعلنت السلطات الأمنية في المغرب عن إحباطها، والتي كانت تستهدف مواقع حساسة، وتهدد أمن المغرب وسلامة مواطنيها".

وأضاف البيان "تؤكد الخارجية أن هذه المخططات الإجرامية تمثل انتهاكاً صارخاً لأمن الدول واستقرارها، وتشكل تهديداً للسلم والأمن"، مجددةً "موقف العراق الثابت والرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ولكل ما من شأنه زعزعة أمن المجتمعات وترويع المدنيين".

وتابع البيان "كما تعرب الخارجية عن تضامن العراق الكامل مع المغرب، ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها"، مشيدةً "بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في إحباط هذه المخططات الإرهابية".

