انت الان تتابع خبر نائب: التصويت على استكمال الكابينة الوزارية متوقع خلال 30 يوماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الساعدي لـ الخليج 365، إن "إرسال أسماء المرشحين إلى البرلمان من المتوقع أن يتم خلال الفصل التشريعي الحالي، معرباً عن أمله في استكمال التصويت على الكابينة الوزارية خلال الثلاثين يوماً المقبلة".وأضاف أن "عدداً من الوزارات لا يزال يُدار بالوكالة، الأمر الذي تسبب بزيادة الأعباء على الوزراء المكلفين بإدارة أكثر من وزارة"، مؤكداً أن إنهاء هذا الملف بات ضرورة لضمان سير العمل الحكومي بصورة أفضل.

وأشار إلى أن العديد من الملاحظات التي كانت تعيق بعض الترشيحات قد تمت معالجتها، لافتاً إلى أن الجميع بانتظار إرسال الأسماء إلى مجلس النواب للشروع بإجراءات التصويت عليها.