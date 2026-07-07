انت الان تتابع خبر صادقون النيابية: حملة مكافحة الفساد لن تؤثر على اكمال الكابينة الوزارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب عن كتلة صكر المحمداوي لـ الخليج 365، انه "بعد عودة البرلمان وبدء الفصل التشريعي سيكون هناك لقاءات داخل الاطار التنسيقي والكتل السياسية لإكمال الحقائب الوزارية "، مبينا ان "كل أعضاء البرلمان يركزون على اكمال الكابينة الوزارية لا يوجد أي تماهل في ذلك".

وأضاف ان "هناك إصرار في انهاء الحقائب الوزارية المتبقية"، موضحا ان "جلسات البرلمان مستمرة لحسم موضوع اكمال الكابينة الوزارية".

وبين ان "حملة مكافحة الفساد لن تؤثر على اكمال الحقائب الوزارية"، موضحا انه "لن يكون هناك تعثر اكمال الكابينة الوزارية ولا في عقد جلسات البرلمان".

