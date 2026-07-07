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صادقون النيابية: حملة مكافحة الفساد لن تؤثر على اكمال الكابينة الوزارية

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صادقون النيابية: حملة مكافحة الفساد لن تؤثر على اكمال الكابينة الوزارية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب عن كتلة صكر المحمداوي لـ الخليج 365، انه "بعد عودة البرلمان وبدء الفصل التشريعي سيكون هناك لقاءات داخل الاطار التنسيقي والكتل السياسية لإكمال الحقائب الوزارية "، مبينا ان "كل أعضاء البرلمان يركزون على اكمال الكابينة الوزارية لا يوجد أي تماهل في ذلك".
وأضاف ان "هناك إصرار في انهاء الحقائب الوزارية المتبقية"، موضحا ان "جلسات البرلمان مستمرة لحسم موضوع اكمال الكابينة الوزارية".
وبين ان "حملة مكافحة الفساد لن تؤثر على اكمال الحقائب الوزارية"، موضحا انه "لن يكون هناك تعثر اكمال الكابينة الوزارية ولا في عقد جلسات البرلمان".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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