شكرا لقرائتكم خبر مهرجان البصر الصيفي يعزز السياحة الداخلية بتجارب ترفيهية متنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل مهرجان البصر الصيفي استقبال الزوار في متنزه الأمير فيصل بن مشعل بمدينة بريدة، ضمن برامج موسم صيف القصيم، وسط إقبال متزايد من العائلات والأهالي للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والثقافية والاجتماعية التي يقدمها المهرجان على مدى 60 يوما. ويضم المهرجان أكثر من 100 فعالية وبرنامج متنوع، تشمل مناطق للمطاعم والمقاهي، وأركانا للأسر المنتجة، ومشاركات للمشاريع الشبابية ورواد الأعمال، إلى جانب الألعاب الكهربائية والهوائية، والعروض الترفيهية الحية، والبرامج التفاعلية، والمسابقات اليومية، والجلسات العائلية، ومناطق مخصصة للأطفال والشباب. ويسهم المهرجان في دعم الحراك الاقتصادي المحلي من خلال توفير أكثر من 500 فرصة وظيفية موسمية للشباب والفتيات في المجالات التنظيمية والتشغيلية والخدمية، إضافة إلى تمكين الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة من عرض وتسويق منتجاتها، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويحقق أثرا اقتصاديا وتنمويا. ويأتي مهرجان البصر الصيفي ضمن الفعاليات التي يشهدها موسم صيف القصيم، الهادفة إلى تعزيز السياحة الداخلية، وتقديم تجارب ترفيهية متنوعة، وإبراز المقومات السياحية التي تتميز بها المنطقة، بما ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030.

كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان البصر الصيفي يعزز السياحة الداخلية بتجارب ترفيهية متنوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.