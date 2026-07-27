أخبار من السعودية.. مركز خدمات دينية متنقل يعزز الإرشاد الميداني لزوار المسجد النبوي

خدمات دينية وإرشادية

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 02:08 صباحاً كتب شريف احمد - دشَّنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مركز الخدمات الدينية المتنقل بالمسجد النبوي، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الخدمات الدينية الميدانية، وتيسير وصولها إلى المصلين والزائرين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وإثراء التجربة الإيمانية لقاصدي المسجد النبوي.وجاء التدشين برعاية معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الذي أكد أن المركز يمثل امتدادًا لجهود الرئاسة في تطوير منظومة الخدمات الدينية، وتعزيز حضورها الميداني، ورفع كفاءة الاستجابة لاحتياجات الزائرين، بما يرسخ رسالة المسجد النبوي في نشر قيم الهداية والاعتدال، ويعزز جودة الخدمات المقدمة لقاصديه.ويقدم المركز المتنقل حزمة متنوعة من الخدمات الدينية والإرشادية والتوعوية، تشمل الإجابة عن استفسارات الزائرين، وتقديم الإرشاد الشرعي، وتوزيع المواد التوعوية والإثرائية بعدة لغات، بما يواكب تنوع جنسيات زوار المسجد النبوي، ويعزز التواصل المباشر والفاعل معهم.ويأتي إطلاق المركز ضمن المبادرات النوعية التي تنفذها رئاسة الشؤون الدينية لتطوير الخدمات المقدمة في المسجد النبوي، والارتقاء بكفاءتها وجودتها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية والمعرفية.