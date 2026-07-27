أخبار من السعودية.. "الأرصاد" تنبه من عوالق ترابية على العاصمة المقدسة

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 02:08 صباحاً كتب شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من عوالق ترابية على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (5/3) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.





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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، منبها من أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من 4 مناطق.

حسب بيان الأرصاد؛ يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.

كما تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

