تكنولوجيا: موتورولا تكشف رسميا عن المواصفات الكاملة لهاتفها المنتظر Moto G77 Power قبل إطلاقه الرسمي ببطارية ضخمة ومنفذ للسماعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت موتورولا بشكل رسمي موعد إطلاق هاتفها الجديد Moto G77 Power في الأسواق الهندية يوم 8 وقبل الإطلاق الفعلي قامت الشركة بنشر المواصفات التقنية الكاملة والخاصة بالجهاز عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ويتميز الهاتف الجديد باحتوائه على شاشة عرض من نوع لوحات LCD وبمقاس يبلغ 6.72 inch وتدعم دقة وضوح تصل إلى 2400x 1080 pixels مع معدل تحديث سريع وسلس يبلغ 120Hz ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج من نوع Dimensity 6400 المصنع بدقة 6nm من شركة MediaTek والمقترن بمعالج رسوميات مدمج من فئة ARM Mali-G57 MP2

وينطلق الهاتف في الأسواق عبر خيارين من تكوينات الذاكرة حيث تأتي النسخة الأولى بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا مع مساحة تخزين داخلية بحجم 128 جيجا وتأتي النسخة الثانية بذاكرة عشوائية أكبر بسعة 8 جيجا مع مساحة التخزين 128 جيجا كما ويدعم الهاتف إمكانية زيادة مساحة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية فئة microSD لتصل إلى سعة 1TB كاملة وتعتمد منظومة التصوير على مستشعر رئيسي بدقة 50 MP من نوع Sony LYT-600 بجانب عدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 8 MP بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 32 MP

ويحمل هاتف Moto G77 Power بطارية ضخمة للغاية تصل سعتها إلى 7000mAh مسجلة زيادة ملحوظة مقارنة بالطراز القياسي Moto G77 ويدعم الهاتف الجديد تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 30W بالإضافة إلى ميزة الشحن العكسي السلكي بقوة 6W عبر منفذ من نوع USB C 2.0 الحديث وتتضمن المزايا البارزة الأخرى في الهاتف وجود منفذ صوتي بمقاس 3.5mm المخصص لسماعات الرأس ومكبرات صوت ستيريو تدعم تقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos ودعم شبكات الاتصال من الجيل الخامس 5G ومن الناحية البرمجية يشحن الهاتف بنظام التشغيل الأحدث Android 16 مع وعود من موتورولا بتقديم تحديثات لنظام التشغيل لمدة عام واحد ورقع أمنية مستمرة لمدة ثلاثة سنوات

وتأتي أبعاد الهاتف بمقاسات تبلغ 166.23x 76.50 x 8.89mm ويصل وزنه إلى حوالي 215 grams ويتميز الجهاز بمقاومة الغبار ورذاذ الماء بشهادة معتمدة فئة IP64 وستتوفر خيارات الألوان لتشمل ألوان بانتون المميزة ومنها الأسود والازرق والأحمر الفوشيا والأخضر في حين لم يتم الكشف بعد عن الأسعار الرسمية للهاتف