إرتفاع أسعار الذهب عالمياً

الشارقة - اميمة ياسر - عاودت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم، في ظل المخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2374.97 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الجمعة الماضية.

كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2389.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 28.38 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين عند 938.40 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1027.82 دولار.