مسؤول أميركي: واشنطن ستعارض الطلب الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

اعلن مسؤول أميركي لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة ستصوت اليوم الخميس ضد الطلب الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مما يمنع الهيئة الدولية من الاعتراف الفعلي بدولة فلسطينية.

وذكر المسؤول بانه "يظل رأي الولايات المتحدة أن أسرع مسار صوب إقامة دولة للشعب الفلسطيني هو عبر المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة وشركاء آخرين".

وذكر المسؤول الأميركي "لطالما أوضحنا أن التحركات السابقة لأوانها في نيويورك، وإن كانت انطلاقا من أفضل النوايا، لن تحقق دولة للشعب الفلسطيني".

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدوليالمؤلف من 15 دولة عضوا على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة "بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة".

ولموافقة المجلس على أي قرار، يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض "الفيتو".

واوضح دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضوا بمجلس الأمن، وهو ما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.