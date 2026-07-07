تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن هاتف HMD Skyline 2 بمعالج أكثر قوة ومنظومة كاميرات متطورة في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال العام الماضي ظهرت مجموعة من التسريبات حول طراز خلف له سينطلق تحت اسم HMD Skyline 2 والآن ظهرت معلومات جديدة لا تؤكد فقط أن الجهاز لا يزال في طريقه إلى الأسواق بل تكشف أيضاً أنه سيأتي بمواصفات تقنية أفضل مما تم تداوله سابقا ووفقاً لما ذكره المسرب فإن هاتف HMD Skyline 2 سيأتي مجهزاً بشاشة من نوع لوحات OLED وتدعم معدل تحديث سريع يبلغ 144Hz وكما ورد في التقارير السابقة ومع ذلك سيتم تشغيل الهاتف الآن بواسطة معالج من فئة Snapdragon 7s Gen 4 وليس معالج Snapdragon 7s Gen 3 كما ذكرت تسريبات شهر مايو لعام 2025

وسيتم إقران هذا المعالج الأحدث بخيارات للذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجا أو 12 جيجا مع مساحة تخزين داخلية بحجم 256 جيجا قابلة للتوسيع لتصل إلى سعة 1TB عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD وستقوم شركة HMD بشحن الهاتف مع كاميرا خلفية رئيسية فائقة بدقة 108MP ولكن بدلاً من الاعتماد على كاميرا واسعة للغاية بدقة 13MP وكاميرا تقريب تليفوتوغرافي بدقة 50MP يُقال إن طراز Skyline 2 سيتميز بمستشعرين يأتي كل منهما بدقة 50MP كاملة بالإضافة إلى كاميرا أمامية ثالثة بدقة 50MP تدعم ميزات التركيز التلقائي وتقنية التثبيت الإلكتروني الفعالة من فئة EIS لالتقاط صور السيلفي بدقة عالية

وتلمح التسريبات أيضاً إلى أن هاتف HMD Skyline 2 سيدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40W وميزة الشحن اللاسلكي المتقدمة بمعيار Qi2 وسيحتوي الهاتف على مكبرات صوت ستيريو وزر مخصص لالتقاط الصور بكاميرا الجهاز ومنفذ حديث من نوع USB 3.2 Type-C ودعم ميزات قابلة للإصلاح الذاتي من الجيل الثاني فئة Gen2 وستطلق HMD الهاتف بخيارات ألوان تشمل الأسود والأصفر والسيان ومع ذلك يبدو أن التصميم الخارجي سيظل بدون تغيير ملحوظ

ولا توجد أخبار مؤكدة حتى الآن حول الموعد الدقيق للإعلان الرسمي عن الهاتف ولكن من المتوقع إطلاقه خلال العام الحالي كما أنه من غير المعروف بعد ما إذا كانت الإصدارات الأخرى المتوقعة من سلسلة Skyline 2 مثل طرازي Skyline 2 GT وأيضاً Skyline 2 Business Edition لا تزال قيد التطوير الفعلي أم أنه قد تم إلغاؤها بشكل

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