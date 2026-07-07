تكنولوجيا: أيسر تطلق رسميا حاسوبها المحمول الجديد Swift 16 SF16-71T بمعالج Core Ultra X9 388H الأقوى وبطاقة رسوميات Arc B390 عالميا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت أيسر بتوسيع سلسلة حواسبها المحمولة من طراز Swift 16 SF16-71T بهدوء عبر إطلاق نسخة جديدة أكثر قوة و قد استعرضت جهازها الأحدث Swift 16 في شهر يناير الماضي خلال فعاليات معرض CES 2026 مجهزا بمعالجات Intel Panther Lake المتطورة ومع ذلك انتظرت الشركة حتى شهر أبريل قبل أن تبدأ في طرح حاسوبها المميز Swift 16 SF16-71T بشكل فعلي في الأسواق

وحتى بعد الإطلاق حصرت أيسر لابتوبها المميز بمقاس 16 بوصة على معالج من فئة Core Ultra X7 358H والذي خضع للمراجعة والتقييم في شهر مايو وتتوفر أيضاً إصدارات أقل تكلفة واقتصادية مدعومة بمعالج أدنى من فئة Core Ultra 7 355 ودون الحاجة للتضحية بتقديم ذاكرة عشوائية ضخمة بسعة 32 جيجا والمعروضة حاليا بسعر يقارب $1199 و بدأت أيسر الآن في بيع النسخة الأكثر قوة والمجهزة بمعالج Core Ultra X9 388H وبطاقة رسوميات متطورة من نوع Arc B390

ووفقا لاختبارات الأداء المعتمدة يقدم معالج Core Ultra X9 388H تحسنا طفيفا في الأداء بنسبة تصل إلى 3% مقارنة بطراز Core Ultra X7 358H ويتسع هذا الفارق ليصل إلى حوالي 10% عند تنفيذ بعض المهام الحوسبة المعقدة ومن غير المتوقع أن يتسبب معالج Core Ultra X9 388H في تشكيل عبء كبير على نظام التبريد المدمج في جهاز Swift 16 بالنظر إلى درجات الحرارة المنخفضة ومستوى ضجيج المروحة الهادئ تماما الذي سجلته وحدة معالج Core Ultra X7 358H تحت أقصى ظروف الضغط والتشغيل

ويرث الطراز الجديد المعتمد على رقاقة Core Ultra X9 388H نفس مواصفات النسخة الأقل قوة حيث يضم ذاكرة عشوائية ممتازة بسعة 32 جيجا ومساحة تخزين داخلية بحجم 1 TB ويأتي خيار أيسر الجديد مجهزا بنفس الشاشة الرائعة بدقة 2.8K وتردد سلس يصل إلى 120 Hz من نوع لوحات OLED والتي سجلت مستوى سطوع متوسط يبلغ 400 nits في وضع SDR خلال الاختبارات الفنية ورغم أن الكمبيوتر المحمول Swift 16 SF16-71T يأتي بمقاس 16 بوصة ويحمل بطارية بقوة 70 Wh إلا أن وزنه خفيف للغاية ولا يتعدى 1.5 kg فقط

و سعره يبلغ $1899 للحصول على نسخة معالج Core Ultra X9 388H في أسواق الولايات المتحدة وبسعر يبلغ £1899 في أسواق المملكة المتحدة ويمثل هذا السعر زيادة قدرها $100 مقارنة بالإصدار المزود بمعالج Core Ultra X7 358H في أسواق أمريكا وفي المقابل يأتي طراز معالج Core Ultra X9 388H بتكلفة إضافية وأعلى بمقدار £400 في أسواق بريطانيا

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