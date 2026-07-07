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الزيدي يصل النجف للمشاركة في تشييع السيد الخامنئي

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الزيدي يصل النجف للمشاركة في تشييع السيد الخامنئي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي يصل إلى محافظة النجف الأشرف".

واضاف البيان، ان ذلك يأتي من اجل "المشاركة في مراسم استقبال جثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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