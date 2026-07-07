انت الان تتابع خبر الزيدي يصل النجف للمشاركة في تشييع السيد الخامنئي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي يصل إلى محافظة النجف الأشرف".



واضاف البيان، ان ذلك يأتي من اجل "المشاركة في مراسم استقبال جثمان مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي".