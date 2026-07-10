شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الطريقة تخطط الصين للهيمنة فضائياً..شبكة تضم أكثر من ألف قمر اصطناعي لمراقبة آسيا الوسطى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم الصين نشر كوكبة تضم أكثر من 1,000 قمر اصطناعي للاستشعار عن بُعد لمراقبة منطقة آسيا الوسطى، وفقًا لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية الصينية شينخوا وصحيفة الشعب اليومية.

ومن المتوقع إطلاق الدفعة الأولى، التي تضم خمسة أقمار اصطناعية من كوكبة "تيانوو" (Tianwu Constellation)، إلى المدار بحلول نهاية عام 2026.

مشروع مشترك مع دول المنطقة لتعزيز الرصد البيئي وسط مخاوف بشأن استخدامات البيانات

ويُطرح المشروع باعتباره مبادرة مشتركة مع كل من كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان، ويهدف، وفقًا للإعلان الرسمي، إلى مراقبة التطورات البيئية والحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتغير المناخ.

إلا أن أقمار الاستشعار عن بُعد تُعرف أيضًا بأنها "عيون في السماء"، نظرًا لقدرتها على جمع مختلف أنواع البيانات لأغراض مدنية أو عسكرية. وستكون الأقمار الاصطناعية مملوكة للصين، كما ستتم معالجة جميع البيانات التي تجمعها داخل جمهورية الصين الشعبية، بينما ستحصل دول آسيا الوسطى على إمكانية محدودة للوصول إلى تلك البيانات.

بكين توسع نفوذها في الذكاء الاصطناعي وإدارة المياه والبنية التحتية في آسيا الوسطى

نظم كاي فو لي، الرئيس التنفيذي لشركة 01.AI الناشئة، التي تتخذ من بكين مقرًا لها وتحظى بدعم من شركتي علي بابا وشاومي، "ندوة استراتيجية" للحكومة الكازاخية، حضرها معظم أعضاء مجلس الوزراء وعدد كبير من كبار المسؤولين.

وهدفت الندوة إلى التأثير على المسؤولين بشأن اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب، وكيفية تطبيقه واستخدامه. وتشهد منطقة آسيا الوسطى منافسة متزايدة بين نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية والصينية، التي تختلف بشكل كبير، للفوز بالهيمنة في المنطقة.

ويشغل كاي فو لي عضوية مجلس الذكاء الاصطناعي التابع للرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، حيث يقدم المشورة لرئيس الدولة في القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

كما وقعت شركة بكين تشونغ قوان تسون تونغلي لخدمات التكنولوجيا المحدودة (Beijing Zhongguancun Tongli Technology Service Co., Ltd.) اتفاقًا مع مؤسسة مهرجان أستانا لأفلام الذكاء الاصطناعي في كازاخستان، للتمويل المشترك وإنتاج وتوزيع المحتوى الإعلامي المُولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة Kazinform.

وفي مجال إدارة الموارد المائية، تواصل الصين توسيع تعاونها مع دول آسيا الوسطى.

فقد وقعت وزارة الموارد المائية والري في كازاخستان اتفاقًا مع سفارة جمهورية الصين الشعبية في أستانا لإطلاق برنامج درجات علمية مشتركة بين الجامعة الوطنية الكازاخية لإدارة المياه والري وجامعة شمال الصين للموارد المائية والطاقة الكهربائية، بما يتيح للمتخصصين الكازاخيين في إدارة المياه الدراسة في الصين، وفقًا لموقع DKNews.kz.

ويتضمن الاتفاق أيضًا إنشاء مركز تدريب مشترك.

وفي أوزبكستان، عقد مسؤولون من وزارة إدارة الموارد المائية اجتماعًا مع شركة Beijing Hrunan Technology Co., Ltd. الصينية، لبحث تحديث البنية التحتية لإدارة المياه في منطقة جيزاخ، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوزبكية الرسمية UzA.

كازاخستان

أعلن رئيس إقليم أباي في كازاخستان توقيع مذكرات تفاهم مع مجموعة DDS Group الصينية لإنشاء مدينة صناعية باستثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار.

كما كشف مسؤولون عن اتفاق مع مجموعة Jiachen Group الصينية لإنشاء مصهر للألمنيوم باستثمارات قدرها مليار دولار.

ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل الاتفاقين، بما في ذلك مصادر التمويل أو هيكل ملكية المشروعات.

وفي سياق آخر، أنشأت شركة المعادن غير الحديدية الصينية (China Nonferrous Metal Mining - CNMC)، الخاضعة لسيطرة بكين، شركة تابعة جديدة في كازاخستان تحمل اسم GLY Minerals Ltd.

ونظرًا لضخامة المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة الأخرى لـCNMC في كازاخستان، فمن المرجح أن تكون الشركة الجديدة مخصصة لتنفيذ مشروع كبير.

وتقوم إحدى الشركات التابعة للمجموعة ببناء مصهر للنحاس بقيمة 1.56 مليار دولار في إقليم أباي، بينما تمتلك شركة أخرى 70% من شركة تعمل في تعدين النحاس في إقليم أكتوبي، وتعتزم CNMC استثمار 600 مليون دولار إضافية فيها.

قيرغيزستان

سيقترض بنك إلديك (Eldik Bank)، المملوك للحكومة القيرغيزية، ما يصل إلى مليار يوان (أقل قليلًا من 150 مليون دولار) من بنك التنمية الصيني، بحسب موقع Economist.kg.

ويعتزم البنك استخدام التمويل في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات البنية التحتية والطاقة الخضراء والصناعة والزراعة.

وأضاف التقرير أن أهمية الاتفاق تكمن في إتاحة مصادر تمويل طويلة الأجل لرواد الأعمال المحليين، بما يساعدهم على تحديث منشآت الإنتاج.

تركمانستان

وقعت ثلاث جامعات تركمانية اتفاقيات مع وزارة التعليم الصينية لإطلاق برامج لتعليم اللغة الصينية في تركمانستان، إلى جانب تنفيذ أبحاث وأنشطة تعليمية مشتركة، وتوسيع الروابط الثقافية، وإنشاء فضاء موحد للتعليم والثقافة والمعلومات، وفقًا لموقع Turkmen Portal.

وفي الوقت نفسه، منح السفير الصيني لدى عشق آباد عشر منح دراسية لمواطنين تركمان للدراسة في جمهورية الصين الشعبية، بحسب الموقع الرسمي للحكومة التركمانية.

كما أطلقت الصين خدمة قطارات شحن تربط مقاطعة تشينغهاي وسط الصين بمنطقة بلقان في تركمانستان.

وتُعد المنطقة مركزًا لوجستيًا مهمًا لنقل البضائع إلى إيران وتركيا والأسواق الأوروبية، وفقًا لموقع Orient.tm.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة الأولى، التي تضم 55 حاوية شحن، ما بين 14 و15 يومًا للوصول إلى وجهتها.

أوزبكستان

وقعت جمعية شركات صناعة المنسوجات والملابس في أوزبكستان مذكرة تفاهم مع فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء الصيني، بهدف تعزيز التنمية طويلة الأجل للشراكات ذات المنفعة المتبادلة، وفقًا لموقع UzDaily.uz.