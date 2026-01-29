الاقتصاد

سعر بلدنا (BLDN) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر بلدنا (BLDN) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-01-2026 1/2
  • سعر بلدنا (BLDN) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر بلدنا (BLDN) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-29 00:31AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم شركة مجموعة كابلات الرياض (4142) لليوم الثاني على التوالي، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من فرص تمديد مكاسب السهم على المدى القريب.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 128.70 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 136.30 ريال استعداداً لمهاجمته.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا