سعر بلدنا (BLDN) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-01-2026

ارتفع سعر سهم شركة مجموعة كابلات الرياض (4142) لليوم الثاني على التوالي، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من فرص تمديد مكاسب السهم على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 128.70 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 136.30 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد