الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – توقعات اليوم – 20-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-20 01:44AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الاخيرة، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لنلاحظ حالياً بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط بالزوج، خاصة مع استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

