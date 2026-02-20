سعر الدولار مقابل الفرنك يتقدم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 20-02-2026

تقدم سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 1.3720، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الديناميكي الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص صعود الزوج، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدراً أكبر من الحرية في تحقيق مكاسب جديدة على المدى القريب.