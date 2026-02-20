الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يتقدم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 20-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الفرنك يتقدم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 20-02-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يتقدم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 20-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يتقدم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 20-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-20 01:54AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 1.3720، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الديناميكي الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص صعود الزوج، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدراً أكبر من الحرية في تحقيق مكاسب جديدة على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا