شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يستعد لكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-20 01:47AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار مكاسب الزوج، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية اكبر في تمديد مكاسبه اللحظية في الفترة المقبلة.