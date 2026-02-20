الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض قبيل صدور بيانات اقتصادية

ارتفعت عقود فول الصويا في شيكاغو يوم الخميس، مقتربة من أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة، مع استمرار التوقعات بشراء الصين للمزيد من الإمدادات الأمريكية في دعم الأسعار.

وقال وسيط زراعي: "هناك تفاؤل في السوق بأن الصين ستشتري المزيد من فول الصويا الأمريكي. هذا يدعم الأسعار، لكن بشكل عام فإن المكاسب محدودة نظرًا لوفرة الإمدادات من فول الصويا."

ويترقب المتداولون عودة الصين إلى السوق الأسبوع المقبل بعد عطلة رأس السنة القمرية، لمعرفة ما إذا كانت ستشتري المزيد من الإمدادات الأمريكية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس الأمريكي Donald Trump إن الصين كانت تفكر في إجراء عملية شراء إضافية تبلغ 8 ملايين طن متري.

وفي يناير، سجلت عمليات سحق فول الصويا الأمريكية مستوى قياسيًا للشهر الأول من العام، بينما ارتفعت مخزونات زيت الصويا إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2023، وفقًا لبيانات الجمعية الوطنية لمعالجي بذور الزيت الشهرية الصادرة يوم الثلاثاء.

ورغم أن المزارعين الأمريكيين تكبدوا خسائر نتيجة انخفاض الأسعار بعد محصول الذرة الضخم العام الماضي، فمن المتوقع أن يقلصوا مساحة زراعة الذرة لعام 2026 بشكل طفيف فقط، مع استعدادهم لسنة رابعة متتالية من هوامش ربح ضيقة أو حتى خسائر.

وقبل المنتدى السنوي للتوقعات الزراعية لهذا الأسبوع الذي تنظمه وزارة الزراعة الأمريكية، توقع المحللون الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة Reuters أن تبلغ مساحة زراعة الذرة لعام 2026 حوالي 94.9 مليون فدان، بانخفاض نحو 4% عن أعلى مستوى لها منذ 89 عامًا في العام الماضي، لكنها تظل ثاني أعلى مساحة للذرة خلال 13 عامًا.

وأظهر الاستطلاع أن مساحة زراعة فول الصويا ستبلغ 84.9 مليون فدان، بما يتوافق مع المتوسط على مدار 10 سنوات، وارتفاعًا من 81 مليون فدان المزروعة في 2025، وهو أدنى مستوى خلال ست سنوات.

وأدت الأمطار الأخيرة إلى تحسين حالة حقول فول الصويا في ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية، التي كانت تعاني من حرارة وجفاف أثر على الإنتاجية، وفقًا لخدمة الطقس Rural Clima وبيانات الأرصاد الجوية التابعة لمجموعة LSEG.

ومن المتوقع أن تحقق البرازيل محصول فول صويا قياسيًا يقارب 178 مليون طن متري في موسم التسويق 2025/26.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو أيار في نهاية الجلسة بنسبة 0.1% إلى 4.36 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو أيار بنسبة 0.6% إلى 11.56 دولار للبوشل بعد بلوغ أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني خلال الجلسة.

القمح

وقفزت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مايو أيار بنسبة 2.8% إلى 5.66 دولار للبوشل.