«الأغذية العالمي»: أفغانستان تواجه أزمة جوع كارثية

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن أفغانستان تواجه أزمة جوع كارثية.

وقال جون أيليف، مدير البرنامج في أفغانستان: «نحن نواجه أزمة غذائية كارثية، حيث يعاني ثلثا البلاد من سوء تغذية حاد خطير أو يصل إلى مستوى الأزمة. هذه هي أعلى نسبة سوء تغذية مسجلة في البلاد على الإطلاق. وحياة 4 ملايين طفل في خطر».

واعتمدت أفغانستان لفترة طويلة على المساعدات الخارجية، وتفاقمت الحالة بسبب الاقتصاد المتهالك، والجفاف الشديد، والزلزالين المدمرين في أواخر عام 2025، وعودة 5.3 مليون أفغاني طردوا بشكل أساسي من باكستان وإيران المجاورتين.