اخبار العالم

انتخاب خوسيه بالكازار رئيساً مؤقتاً للبيرو

0 نشر
0 تبليغ

انتخاب خوسيه بالكازار رئيساً مؤقتاً للبيرو

ابوظبي - سيف اليزيد - ليما (وكالات)

انتخب النواب البيروفيون خوسيه ماريا بالكازار رئيساً مؤقتاً جديداً، ليصبح بذلك الرئيس الثامن للبلاد خلال عقد، بعد عزل خوسيه خيري، بتهم فساد.
وبعد انتخاب النائب البالغ 83 عاماً رئيساً للبرلمان، أصبح تلقائياً رئيساً بالوكالة حتى 28 يوليو، وهو موعد تنصيب الرئيس الذي سيُنتخب في أبريل.
وينهي هذا التصويت فراغاً في السلطة استمر لأكثر من 24 ساعة، وهو الأول من نوعه في تاريخ البيرو.
ونافس الكازار على هذا المنصب ثلاثة مرشحين هم: هكتور أكونا، وإدغار ريموندو، وماريا ديل كارمن ألفا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا