انتخاب خوسيه بالكازار رئيساً مؤقتاً للبيرو

ابوظبي - سيف اليزيد - ليما (وكالات)

انتخب النواب البيروفيون خوسيه ماريا بالكازار رئيساً مؤقتاً جديداً، ليصبح بذلك الرئيس الثامن للبلاد خلال عقد، بعد عزل خوسيه خيري، بتهم فساد.

وبعد انتخاب النائب البالغ 83 عاماً رئيساً للبرلمان، أصبح تلقائياً رئيساً بالوكالة حتى 28 يوليو، وهو موعد تنصيب الرئيس الذي سيُنتخب في أبريل.

وينهي هذا التصويت فراغاً في السلطة استمر لأكثر من 24 ساعة، وهو الأول من نوعه في تاريخ البيرو.

ونافس الكازار على هذا المنصب ثلاثة مرشحين هم: هكتور أكونا، وإدغار ريموندو، وماريا ديل كارمن ألفا.