إطلاق «بنك الخير في شهر الخير» لتوفير 8 ملايين وجبة في رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

بتوجيهات ومتابعة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، أطلق البنك -إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية- حملة «بنك الخير في شهر الخير»، لتوفير ثمانية ملايين وجبة من فائض الطعام وإيصالها إلى المستحقين خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي الحملة من خلال 5 مبادرات رمضانية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتضم، «ثلاجة الخير»، و«بيتي بلا هدر»، و«مير الخير»، و«إفطار زعبيل»، إلى جانب «Recycle، Relife» ضمن منظومة متكاملة لإدارة فائض الطعام وفق معايير مؤسسية مستدامة.

وتندرج الحملة ضمن رؤية ومستهدفات بنك الإمارات للطعام في أن يكون منظومة إنسانية مستدامة تكرّس قيم العطاء، وتحد من هدر الطعام من خلال إدارة فائضه وإيصاله لمستحقيه بجودة عالية، بما يسهم في دعم الجهود العالمية للحد من الجوع، ويواكب التوجهات الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، إضافةً إلى دعم الاقتصاد الدائري، وتقليل مخلفات الطعام والانبعاثات الكربونية، بما يحقق أثر بيئي إيجابي مستدام. وأكَّدت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، أن الحملة تأتي بتوجيهات من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، لمواصلة مسيرة البنك في أداء رسالته الإنسانية النبيلة، وإيصال الطعام إلى أكبر شريحة من المستحقين حول العالم.

وقالت منال بن يعروف: «تجسّد حملة بنك الخير في شهر الخير رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ أسس العمل الخيري والإنساني، كقيمة أصيلة ومرتكز رئيس في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، وتؤكد أن العطاء والتكافل في المجتمع الإماراتي هو نهجٌ متجذر يعكس رسالة الدولة في مد جسور الخير إلى مختلف شعوب العالم». وتركز الحملة هذا العام على توسيع نطاق إدارة فائض الطعام عبر مبادرات تشغيلية متكاملة تعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص.

تعد «ثلاجة الخير»، إحدى أبرز مبادرات الحملة، وتهدف إلى تعزيز التكافل المجتمعي والحدّ من هدر الطعام خلال شهر رمضان المبارك.

وتمثل مبادرة «بيتي بلا هدر»، إحدى المبادرات التوعوية التي تهدف إلى تعزيز ثقافة حفظ النعمة داخل الأسر .. إلى جانب ذلك، تضم الحملة مبادرة «مير الخير» التي تستهدف دعم الأسر المستحقة خلال شهر رمضان المبارك من خلال توفير طرود غذائية (مير رمضاني) تحتوي على المواد الأساسية.