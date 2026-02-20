اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رصد «الهلال» بـ«الذكاء الاصطناعي»

0 نشر
0 تبليغ

رصد «الهلال» بـ«الذكاء الاصطناعي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

قدّم مركز الفلك الدولي، دراسة بحثية حديثة تناولت إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد هلال بداية الشهر القمري من خلال الصور الفلكية، بالتعاون مع باحثين من جامعات ماليزية ودائرة الشؤون الإسلامية الماليزية.
وهدفت الدراسة إلى تطوير نموذج يعتمد على خوارزميات التعلم العميق، لتحديد موقع هلال الشهر الجديد بدقة أعلى، خصوصاً في الحالات التي يصعب فيها الرصد البصري التقليدي.
وأكدت الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد الهلال يمكن أن يكون أداة مساندة فعّالة، خصوصاً في الحالات التي يصعب فيها على المراقب البشري رؤية الهلال.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا