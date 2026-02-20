رصد «الهلال» بـ«الذكاء الاصطناعي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

قدّم مركز الفلك الدولي، دراسة بحثية حديثة تناولت إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد هلال بداية الشهر القمري من خلال الصور الفلكية، بالتعاون مع باحثين من جامعات ماليزية ودائرة الشؤون الإسلامية الماليزية.

وهدفت الدراسة إلى تطوير نموذج يعتمد على خوارزميات التعلم العميق، لتحديد موقع هلال الشهر الجديد بدقة أعلى، خصوصاً في الحالات التي يصعب فيها الرصد البصري التقليدي.

وأكدت الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد الهلال يمكن أن يكون أداة مساندة فعّالة، خصوصاً في الحالات التي يصعب فيها على المراقب البشري رؤية الهلال.