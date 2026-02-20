الذهب يرتفع هامشياً وسط ارتفاع الدولار وترقب بيانات اقتصادية

قد يتذكر بعضكم التهام تلك الروايات الورقية ذات الأغلفة المستقبلية الصارخة، والتخيّل الحرّ للعوالم التي نسجها Isaac Asimov وArthur C. Clarke وRobert Heinlein وRay Bradbury: روّاد الأعمال الكوكبيون، والإمبراطوريات المجرّية، ورجال الإطفاء الذين يحرقون الكتب. ففي عام 1941، كتب أسيموف قصة عن محطات طاقة شمسية في الفضاء تبثّ الطاقة إلى الأرض. ولاحقًا، أوضح آرثر سي كلارك في عام 1951 في كتابه «استكشاف الفضاء» كيفية استخدام الأقمار الصناعية للاتصالات، لكنه أشار أيضًا إلى فكرة ألمانية أقدم تعود إلى عقود سابقة، تقضي بوضع مرايا في الفضاء لعكس أشعة دافئة إلى الأرض (تحكّم مبكر بالمناخ؟).

وبالانتقال إلى عام 1968، اقترح بيتر غلاسر، المستشار في شركة آرثر دي ليتل، إنشاء قمر صناعي للطاقة الشمسية. وفي عام 1989، أصدرت لجنة تابعة لوكالة NASA تقريرًا بشأن بناء محطات طاقة اندماجية على القمر، وكان عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم غلاسر، يرون أن الأقمار الصناعية العاملة بالطاقة الشمسية ربما تكون فكرة أفضل.

حسنًا، قد تعتقدون — إذا وصلتم إلى هذه النقطة — أن الحديث عن أقمار صناعية للطاقة الشمسية لم يُفضِ إلى شيء طوال قرن من الزمن. وبالتأكيد، لا يمكن تسويق هذا المفهوم لصناعة لا تزال تتمسّك بالفحم وتعجز عن إبقاء الأضواء مضاءة أثناء العواصف الشديدة وبعدها. لكن يدخل على الخط إيلون ماسك، الذي أعلن أنه خلال ثلاث سنوات سيضع مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي تعمل بالطاقة الشمسية في الفضاء، وسيبثّ البيانات إلى الأرض. وكان جيف بيزوس قد أدلى بتوقع مماثل في أواخر العام الماضي. أما الأكثر حذرًا فيرون أن المشروع قد يستغرق عشر سنوات.

الجدوى الاقتصادية ليست متوافرة بعد. لكننا نتحدث عن رواد تكنولوجيا ذوي طموحات كبيرة وجيوش من المستثمرين المتحمسين الراغبين في اقتناص «الفرصة الكبرى التالية»، لذا من المستبعد أن توقفهم الحسابات الاقتصادية المتذبذبة. وعندما تُبنى هذه المشاريع، تبقى التكنولوجيا قائمة حتى لو لم يحقق مؤسسوها الأوائل العوائد المالية المرجوة.

والآن إلى أسواق الطاقة. إذا كان بالإمكان إطلاق قمر صناعي مزوّد بألواح شمسية لتشغيل مراكز بيانات ذكاء اصطناعي تستهلك من الكهرباء ما يعادل مدينة صغيرة، فهل سيكون من الأصعب إطلاق قمر صناعي للطاقة الشمسية يبثّ إلى الأرض ما يكفي من الطاقة لتغذية مدينة صغيرة؟ وهل ستصبح أقمار الطاقة الشمسية مورّدًا للشبكات المصغّرة والأنظمة الصغيرة، أم للشبكات المركزية الكبرى؟ كنا في السابق نعتقد أن الخيار الثاني هو الإجابة، لكننا لم نعد على يقين من ذلك.

وإذا نجح رواد التكنولوجيا الفضائية، فماذا سيعني ذلك للطلب على الكهرباء على الأرض من قبل مراكز الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت الآن محرك النمو الوحيد لصناعة الكهرباء، بعد أن أعلنت إدارة دونالد ترامب فعليًا أن إزالة الكربون (والمركبات الكهربائية) أمر «غير أمريكي»؟

هل بالغنا في قراءة الخيال العلمي؟ حسنًا، لقد تنبأ كتّاب الخيال العلمي بظهور الغواصات، والسفر إلى القمر، وأسلحة الأشعة، والمراقبة الشاملة، والأقمار الصناعية، والحواسيب الذكية (وحتى الشريرة). لقد امتلكوا الرؤية. فكم من التنفيذيين أصحاب الرؤى في صناعة الكهرباء التقيتم بهم مؤخرًا؟