الإيثريوم يرتفع قليلاً مع تقييم الأسواق لبيانات اقتصادية أمريكية

تخلى الدولار الأسترالي (AUD) عن معظم مكاسبه المبكرة واستقر قرب مستوى 0.7045 مقابل الدولار الأميركي (USD) خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس. وكان الزوج الأسترالي قد استقطب طلبات شراء قوية في وقت سابق من اليوم عقب صدور بيانات سوق العمل الأسترالية لشهر يناير.

وأظهرت البيانات صورة متباينة لأوضاع التوظيف، إذ ظل معدل البطالة منخفضًا، بينما جاءت الزيادات الجديدة في الوظائف بوتيرة متواضعة. واستقر معدل البطالة عند 4.1%، مخالفًا التقديرات التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 4.2%. وبلغ عدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأسترالي 17.8 ألف وظيفة، وهو أقل من التوقعات البالغة 20 ألفًا، وأقل من القراءة السابقة التي سجلت 68.5 ألف وظيفة، بعد تعديلها بالرفع من 65.2 ألفًا.

ومن المتوقع أن تظل التكهنات المتشددة بشأن سياسة Reserve Bank of Australia (RBA) قوية في ضوء استقرار ظروف سوق العمل. ووفقًا لتقرير صادر عن Reuters، قام المتداولون بتسعير زيادة كاملة في سعر الفائدة الرسمي (OCR) بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.1% بحلول اجتماع أغسطس.

وخلال اجتماع السياسة النقدية في وقت سابق من هذا الشهر، رفع Reserve Bank of Australia سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.855%، وأبقى الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد النقدي، مشيرًا إلى مخاطر صعودية تحيط بالتضخم.

في المقابل، يتداول الدولار الأميركي (USD) بقوة على نطاق واسع، بعدما أظهرت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير، الصادرة يوم الأربعاء، أن المسؤولين ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار ضغوط الأسعار فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وخلال اليوم، حافظ مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، على مكاسبه قرب أعلى مستوى أسبوعي جديد حول 97.80 نقطة، والذي سجله يوم الأربعاء.

وعلى الصعيد العالمي، عززت تجدد المخاطر المرتبطة بإمكانية قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري في إيران من جاذبية الدولار الأميركي كملاذ آمن.