اخبار الخليج / اخبار الإمارات

بلدية الظفرة تطرح سلعاً رمضانية مخفضة عبر 13 منفذاً و«تم»

0 نشر
0 تبليغ

  • بلدية الظفرة تطرح سلعاً رمضانية مخفضة عبر 13 منفذاً و«تم» 1/2
  • بلدية الظفرة تطرح سلعاً رمضانية مخفضة عبر 13 منفذاً و«تم» 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - منطقة الظفرة (وام)

وفرت بلدية منطقة الظفرة، استعداداً لشهر رمضان المبارك، وتزامناً مع «عام الأسرة»، 823 سلعة غذائية مدعمة ومخفضة، مع استمرارها في دعم 10 سلع أساسية رئيسية. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المواطنة، وتحسين جودة حياتها، فضلاً عن دعم الأمن الغذائي لضمان توافر السلع بشكل مستدام، وتمكين الأسرة من تلبية احتياجاتها في ظل المتغيرات الاقتصادية.
وأتاحت البلدية الحصول على هذه السلع عبر 13 منفذ بيع في جميع مدن المنطقة، بالتعاون مع جمعية أبوظبي التعاونية، بالإضافة إلى توفير خدمة الطلب الإلكتروني للمواد الغذائية من خلال منصة «تم».
وضمن مساعيها لترسيخ قيم التكافل المجتمعي، تواصل البلدية تنفيذ مبادرتها المتمثلة في تقديم خدمة توصيل المواد الغذائية مجاناً إلى منازل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك الأسري باعتبار الأسرة نواة أساسية للمجتمع.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا