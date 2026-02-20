سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستمر في تحركاته الجانبية المحدودة – توقعات اليوم – 20-02-2026

انخفض سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد الزوج حالياً بكسر مستوى الدعم المهم 0.5950، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وقد جاء انخفاض الزوج الأخير بعدما تمكن من تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به ويفسح له المجال لتمديد خسائره على المدى القريب.