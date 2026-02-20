سعر النفط خام برنت يحلق عالياً – توقعات اليوم – 20-02-2026

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة وقد أكد بهذا الانخفاض الأخير على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.