سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يعاود الانخفاض – توقعات اليوم – 20-02-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعومًا بتوالي الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، في محاولة لالتقاط الأنفاس بعد موجة من الضغوط البيعية، إلا أن دخول تلك المؤشرات إلى مناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر يثير تساؤلات حول استدامة هذا التحسن، ويشير إلى احتمالية تلاشي الزخم الإيجابي بوتيرة سريعة ما لم يتعزز بتدفقات شرائية أقوى.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع ملامسة السعر لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، إضافة إلى اختباره لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ما يضعه أمام حائط فني مزدوج يزيد من حدة الضغوط السلبية، وعليه فإن قدرة السعر على اختراق هذه المستويات والثبات أعلاها ستبقى العامل الحاسم في تأكيد تحول حقيقي، بينما قد يؤدي الفشل في ذلك إلى عودة السيناريو الهابط مجددًا.