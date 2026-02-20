سعر الفضة يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 20-02-2026

شهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 5,000 دولار، وهو مستوى محوري يعكس أهميته من الناحية الفنية والنفسية على حد سواء، ويتزامن هذا التحرك مع سعي السعر للتخلص من الضغوط السلبية التي يفرضها متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مستفيدًا من تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير يدعم محاولات التعافي الحالية.

ويحصل الذهب كذلك على دعم إضافي مع بدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، بعد نجاحه في تصريف حالة التشبع الشرائي السابقة، ما يعزز من فرص استعادة الزخم الصاعد على المدى اللحظي، وعليه فإن تأكيد اختراق مستوى 5,000 دولار والثبات أعلاه قد يفتح المجال أمام تسجيل مكاسب جديدة، بينما يبقى الفشل في تجاوزه عامل ضغط قد يعيد التذبذب من جديد.