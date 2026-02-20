الاقتصاد

سعر الفضة يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 20-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الفضة يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 20-02-2026 1/2
  • سعر الفضة يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 20-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 20-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-20 01:28AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 5,000 دولار، وهو مستوى محوري يعكس أهميته من الناحية الفنية والنفسية على حد سواء، ويتزامن هذا التحرك مع سعي السعر للتخلص من الضغوط السلبية التي يفرضها متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مستفيدًا من تحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير يدعم محاولات التعافي الحالية.

 

ويحصل الذهب كذلك على دعم إضافي مع بدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، بعد نجاحه في تصريف حالة التشبع الشرائي السابقة، ما يعزز من فرص استعادة الزخم الصاعد على المدى اللحظي، وعليه فإن تأكيد اختراق مستوى 5,000 دولار والثبات أعلاه قد يفتح المجال أمام تسجيل مكاسب جديدة، بينما يبقى الفشل في تجاوزه عامل ضغط قد يعيد التذبذب من جديد.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا