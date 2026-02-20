شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتخلى عن مكاسبه ويتحول نحو الانخفاض والان مع بالتفاصيل

أعلنت شركة وول مارت، صباح الخميس، نتائج أرباح فصلية جاءت أعلى قليلًا من تقديرات وول ستريت، مقدّمةً قراءةً على موسم التسوق الرئيسي للعطلات في أول تقرير لها تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد جون فورنر.

وسجّلت شركة التجزئة — التي تجاوزت قيمتها السوقية مؤخرًا حاجز التريليون دولار للمرة الأولى — أرباحًا معدّلة للسهم بلغت 0.74 دولار خلال الفترة، وهي الربع الرابع من سنتها المالية 2026، متجاوزةً بشكل طفيف توقعات السوق البالغة 0.73 دولار، وفق بيانات بلومبرغ.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 5.6% إلى 190.7 مليار دولار، متماشيةً تقريبًا مع توقعات وول ستريت التي بلغت 190.6 مليار دولار.

نتائج العام المالي

بالنسبة للعام المالي 2026، جاءت نتائج وول مارت أعلى قليلًا من التقديرات؛ إذ بلغت الإيرادات 715.9 مليار دولار، وباستثناء تأثيرات أسعار الصرف، جاءت متوافقة مع التقديرات عند 713.2 مليار دولار مقارنةً بتوقعات وول ستريت البالغة 713 مليار دولار.

وسجّلت الأرباح المعدلة للسهم 2.64 دولار، بزيادة سنت واحد عن المتوقع.

وكانت شركة أمازون قد تجاوزت وولمارت العام الماضي في الإيرادات السنوية للمرة الأولى، بإجمالي مبيعات بلغ 717 مليار دولار.

وارتفع سهم وول مارت بنحو 1% في تداولات ما قبل الافتتاح الخميس، كما صعد بأكثر من 13% منذ بداية العام.

توجيهات حذرة تقلق المستثمرين

من المرجح أن يعيد المستثمرون تقييم توجيهات وولمارت التي وُصفت بالمتحفظة نسبيًا.

فبالنسبة للربع الأول، تتوقع الشركة نمو الإيرادات بين 3.5% و4.5%، مع أرباح معدّلة للسهم بين 0.63 و0.65 دولار، وهو أقل من توقعات وول ستريت التي رجّحت نموًا 5% وأرباحًا 0.69 دولار للسهم.

أما للسنة المالية 2027، فتتوقع الشركة نمو الإيرادات بين 3.5% و4.5%، وأرباحًا معدلة بين 2.75 و2.85 دولار للسهم — أيضًا دون توقعات السوق التي أشارت إلى نمو يقارب 5% وأرباح 2.97 دولار.

وقال المدير المالي جون ديفيد ريني للمستثمرين خلال مكالمة النتائج: «هدفنا هو التفوق على هذه التوجيهات، لكننا نعتقد أنه من الحكمة أن نبدأ العام بدرجة من التحفظ نظرًا لأن الخلفية لا تزال غير مستقرة نسبيًا».

مؤشرات اقتصادية مقلقة

ورغم تأكيد ريني أن سلوك المستهلك أو البيئة الاقتصادية الكلية لم يشهدا «أي تغيير»، فإنه أشار إلى مؤشرات قد تضغط على الأداء، مثل تباطؤ التوظيف، وضعف ثقة المستهلك، وأعباء الديون الأخرى مثل قروض الطلاب.

كما لمح إلى إمكانية رفع التوجيهات لاحقًا خلال العام، لافتًا إلى أن وول مارت رفعت توقعاتها سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية.

أداء قوي في السوق الأمريكية والتجارة الإلكترونية

في أعمالها داخل الولايات المتحدة، ارتفعت مبيعات المتاجر المماثلة 4.6% خلال الربع، متجاوزةً تقديرات 4.3%، مدفوعةً بقوة التجارة الإلكترونية وارتفاع متوسط قيمة السلة، إضافةً إلى زيادة غير متوقعة في عدد المعاملات بنسبة 2.6%.

وقال فورنر إن الشركة واصلت كسب حصة سوقية «من الأسر التي يزيد دخلها على 100 ألف دولار»، مع اتجاه هذه الشريحة إلى وول مارت لشراء البقالة وحتى الأزياء واحتياجات أخرى، حيث ارتفعت مبيعات السلع العامة بنسبة أحادية منخفضة داخل الولايات المتحدة.

وأضاف: «بالنسبة للأسر التي يقل دخلها عن 50 ألف دولار، ما زلنا نرى أن الميزانيات تحت ضغط، وفي بعض الحالات يدير الناس إنفاقهم من راتب إلى راتب».

قفزة قوية في المبيعات الرقمية

ومع ارتفاع مبيعات التجارة الإلكترونية 27% في السوق الأمريكية، قال فورنر إن عامل الراحة لا يقل أهمية عن السعر.

وقد تجاوز هذا الأداء توقعات النمو البالغة 19.8%، ولم يكن سوى تباطؤ طفيف مقارنةً بنمو 28% في الربع الثالث.

وأوضحت الشركة أن الزيادة جاءت مدفوعة بخدمات الاستلام والتوصيل المنفّذة من المتاجر، والإعلانات، وسوق البائعين الخارجيين، مع نمو المبيعات عبر «قنوات التوصيل السريع المنفذة من المتاجر» بأكثر من 50% خلال الربع.

أداء Sam’s Club

سجّل نادي الجملة التابع لوول مارت، Sam’s Club، نموًا في المبيعات بنسبة 4% خلال الربع الرابع، وهو أقل قليلًا من توقعات وول ستريت البالغة 4.4%.

وارتفع عدد المعاملات مع توجه المستهلكين إلى السلسلة لشراء البقالة والسلع العامة، إلا أن متوسط إنفاق المستهلك في الزيارة الواحدة تراجع.