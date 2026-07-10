شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة والصويا يتراجعان مع تحسن توقعات الطقس في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، يوم الخميس، مع عودة المستثمرين إلى اقتناص فرص الشراء بعد تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع، في وقت تواصل فيه الأسواق مراقبة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عن كثب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 4,122.15 دولاراً للأوقية، بعدما سجل يوم الأربعاء أدنى مستوياته منذ 1 يوليو. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب، تسليم أغسطس، بنسبة 1.3% إلى 4,134.10 دولاراً للأوقية.

المستثمرون يقتنصون فرص الشراء بعد هبوط الأسعار.. والأسواق تترقب مسار الفائدة الأمريكية

وقال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي الأسواق لدى ستون إكس (StoneX): "نشهد بعض عمليات اقتناص الفرص الشرائية بعد التراجع الذي شهدناه أمس. وعلى المدى القصير، يظل المحرك الرئيسي لأسعار الذهب هو مجلس الاحتياطي الفيدرالي."

وأضاف أن الذهب والفضة مرشحان لمزيد من الارتفاع إذا تبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجاً أكثر ميلاً إلى التيسير فيما يتعلق بأسعار الفائدة، بينما قد يتعرض المعدنان لضغوط إذا أشار البنك المركزي إلى الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

التوترات الجيوسياسية وتوقعات الفائدة في صدارة اهتمام الأسواق

على الصعيد الجيوسياسي، شنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات استهدفت بنية تحتية عسكرية أمريكية في دول خليجية مجاورة، وذلك عقب الضربات الأمريكية على محافظات إيران الجنوبية الساحلية والشرقية، ما زاد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي مضى على دخوله حيز التنفيذ ثلاثة أسابيع.

ويسهم ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في تعزيز الضغوط التضخمية، بما يدعم توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية. ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً، عبر زيادة الإقبال على الأصول المدرة للفائدة.

وتُظهر تسعيرات المتعاملين حالياً احتمالاً يبلغ نحو 64% لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وفقاً لأداة CME FedWatch.

كما أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو تصاعد المخاوف بشأن التضخم، مع اعتبار عدد من صناع السياسة النقدية أن هناك مبررات لرفع أسعار الفائدة، قبل أن يقرر البنك المركزي في نهاية المطاف الإبقاء عليها دون تغيير.

ويترقب المستثمرون خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التضخم، إلى جانب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، أمام الكونغرس، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية.

وفي مذكرة صدرت يوم الخميس، خفض بنك إتش إس بي سي (HSBC) توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال عامي 2026 و2027 إلى 4,560 دولاراً و4,925 دولاراً للأوقية على التوالي، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4,864 دولاراً و5,000 دولار.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.3% إلى 60.00 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 3% إلى 1,625.83 دولاراً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 3.3% إلى 1,254.28 دولاراً للأوقية.