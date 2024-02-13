شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 17.4 Beta يتيح لمستخدمي Apple Cash إنشاء أرقام بطاقات افتراضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت لاحق من الشهر المقبل، سيتمكن مالكو iPhone الذين يعملون بنظام iOS 17.4 من إنشاء رقم بطاقة افتراضية لإنفاق Apple Cash عندما لا يكون Apple Pay خيارًا متاحاً عبر الإنترنت، وفقًا لتقارير من مستخدمي Reddit الذين يستخدمون أحدث إصدار تجريبي من iOS 17.4 (عبر 9to5Mac).

تتيح بطاقة Apple Cash المدفوعة مسبقًا للمستخدمين إرسال مدفوعات Apple Pay من نظير إلى نظير إلى الأصدقاء والعائلة، أو تحويل الأموال إلى الحسابات المصرفية، أو سداد بطاقة Apple الخاصة بهم، أو إنفاق الأموال عبر الإنترنت عبر Apple Pay.

ومع ميزة البطاقة الافتراضية الجديدة، سيتمكن مستخدمو Apple Cash من إنفاق رصيدهم حتى لو لم يكن Apple Pay مدعومًا من قبل متجر عبر الإنترنت.

وفقًا لمستخدمي Apple Card في الإصدار التجريبي iOS 17.4، هناك نافذة منبثقة جديدة تدعوهم إلى إعداد رقم بطاقة افتراضية، والذي تقول Apple إنه "سيحافظ على معلومات بطاقتك آمنة باستخدام رمز أمان جديد لكل معاملة".

بمجرد إنشائه، يمكن الوصول إلى رقم البطاقة باستخدام التدوين التلقائي في Safari، واستخدامه للتسوق عبر الإنترنت "في حالة عدم توفر Apple Pay"، يمكن للمستخدمين أيضًا عرض رقم البطاقة في Wallet، بالإضافة إلى إنشاء أرقام بطاقات جديدة ورموز التحقق من البطاقة (CVC).

وكما يشير موقع 9to5Mac، ربما لم يتم طرح الميزة بعد لكل مستخدم تجريبي، وإذا كنت تستخدم الإصدار التجريبي من iOS 17.4 وتستخدم Apple Cash، فيمكنك التحقق من خلال فتح تطبيق Wallet، والضغط فوق بطاقة Apple Cash الخاصة بك، والتحقق من خيار "إعداد رقم البطاقة الافتراضية".

أكدت شركة Apple الشهر الماضي أنه سيتم إصدار iOS 17.4 في وقت ما في شهر مارس، ويتضمن تحديث البرنامج القادم العديد من الميزات والتغييرات الجديدة لجهاز iPhone.