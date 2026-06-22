محمية الملك سلمان تنجح في توطين وتكاثر المها العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد عودة المها العربي في مناطق شمال المملكة ضمن حدود محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إنجازا بيئيا بارزا، حيث نجحت برامج هيئة تطوير المحمية في توطين وتكاثر هذا الحيوان المهدد بالانقراض وإعادته إلى بيئته الطبيعية بعد انقطاع دام لأكثر من 90 عاما، مع تسجيل العديد من الولادات الناجحة داخل حدود المحمية في العديد من المناطق منها الطبيق وحرة الحرة والخنفة. وأوضحت الهيئة أن المها العربي يعد من الأنواع المعرضة للانقراض، ويصنف ضمن عائلة البقريات، وله بنية قوية وقرون طويلة مستقيمة، يتميز بلونه الأبيض ونمطه المميز بوجود علامات سوداء في الوجه، ويتغذى على النباتات العشبية، ويوجد في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بعد أعمال مستمرة في إعادة توطين الحياة الفطرية، ويعد من أهم البرامج التي تعمل عليها الهيئة لإعادة توطين هذا النوع وتكاثره، وخصصت برامج للمها العربي ضمن جهود الحفاظ على أنواع الحيوانات العديدة داخل المحمية. وتعكس برامج إعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض التزام الهيئة بالعمل المستمر لدعم التوازن البيئي، وإثراء التنوع الأحيائي، والمحافظة على الأنواع التي انخفضت أعدادها بسبب عوامل منها الضغوط البيئية وفقدان الغطاء النباتي والصيد الجائر.

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