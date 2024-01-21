أمم أفريقيا لكرة اليد.. مصر تختتم دور المجموعات بمواجهة قوية أمام الكاميرون اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم منتخب مصر الوطني الأول لكرة اليد منافسات دور المحموعات ببطولة أمم أفريقيا والمقامة حاليا في القاهرة والمؤهلة إلى دورة الالعاب الأولمبية باريس 2024، بمواجهة قوية مع نظيره منتخب الكاميرون .

ويسعى منتخب مصر إلى مواصلة الانتصارات من أجل صدارة المجموعةالثانية بعد ضمان التأهل لدور التالي بالفوز في أول مبارتين أمام غينيا والكونغو برازافيل.

موعد مباراة مصر والكاميرون في أمم أفريقيا لكرة اليد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ضد الكاميرون في بطولة أمم أفريقيا لليد والمقامة على صالة رقم 1 بستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة الثلمنة نساء بتوقيت ابوظبي.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد ببطولة أمم أفريقيا

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة أمم أفريقيا 21 لاعبا وهم:

حراس المرمى:

كريم هنداوي و محمد علي و محمد عصام الطيار.

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا و مازن رضا.

ظهير أيسر:

علي زين و عبد الرحمن فيصل و حسن قداح.

صانع ألعاب:

أحمد خيري و يحيى الدرع و سيف الدرع.

ظهير أيمن:

يحيى خالد و مهاب سعيد و محسن رمضان.

جناح أيمن:

محمد سند و أكرم يسري.

الدائرة:

إبراهيم المصري و محمد ممدوح هاشم و أحمد عادل و خالد وليد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في أمم أفريقيا لكرة اليد

وتذاع مباراة مصر والكاميرون في ختام دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد عبر قنوات أون تايم سبورتس ويسبق المباراة استوديو تحليلي.

مجموعات بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد

وتقام بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد بالقاهرة بمشاركة 16 منتخبا تم توزيعها على 4 مجموعات، على النحو التالي:



المجموعة الأولى:

الرأس الأخضر و الكونغو الديمقراطية و زامبيا و رواندا.

المجموعة الثانية:

مصر و غينيا و الكاميرون و الكونغو برازافيل.

المجموعة الثالثة:

المغرب و الجزائر و ليبيا و الجابون.

المجموعة الرابعة:

تونس و أنجولا و نيجيريا و كينيا.