شكرا لقرائتكم خبر في اليوم العالمي للتصحر.. النباتات البرية هوية بيئية بالحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تؤدي النباتات البرية في منطقة الحدود الشمالية دورا حيويا في تثبيت التربة، وتقليل سرعة الرياح، وتوفير الظل والمأوى للكائنات الحية، وزيادة خصوبة الأرض، مما يمنع تحول الأراضي الخصبة إلى مناطق قاحلة. وتمثل تلك النباتات البرية جزءا حيويا من الهوية البيئية والركيزة الأساسية للتوازن البيئي في المنطقة، وتتجلى فيها قدرة الطبيعة على التكيف مع الظروف المناخية القاسية، ومن أبرزها: (الطلح، الرغل، العرفج، الرمث، الأرطى، الربلة، الشيح، والقيصوم) بالإضافة إلى جانب النباتات الرعوية الشهيرة كالقليقلان، والغضراف. وتأتي فوائدها البيئية من خلال تكيفها مع الجفاف بترشيد استهلاك المياه ومقاومة درجات الحرارة العالية بفضل جذورها الممتدة، وإسهامها في تثبيت التربة وحمايتها من الانجراف ومكافحة التصحر، فضلا عن كونها مصدرا رئيسا لغذاء الحيوانات الفطرية والماشية، بالإضافة إلى خصائصها الكيميائية التي تكون محل اهتمام الباحثين لدراسة ومعرفة فوائدها واستخدامها ضمن مكونات منتجات علاجية أو تجميلية، بعد اعتماد ذلك من جهات الاعتماد ذات الاختصاص الرسمية. وتشكل الأعشاب البرية في المملكة، ثروة طبيعية فريدة تتجاوز كونها غطاء نباتيا يزين الصحاري؛ فهي جزء من هويتنا البيئية والثقافية، وشاهد على قدرة الحياة على التكيف مع أقسى الظروف.

كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم العالمي للتصحر..

النباتات البرية هوية بيئية بالحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.