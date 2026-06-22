قتلى بهجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

قال حاكم عينته روسيا: إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 28 آخرون ​في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو.

وقالت ⁠السلطات في منطقة كراسنودار الروسية: إن هجوماً أوكرانياً ​بطائرات مسيرة أسفر عن مقتل شخص ​على ‌متن عبارة ركاب واشتعال ⁠النيران ​في محطة للنفط.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في بيان أمس، أن مستودعاً للنفط في شبه جزيرة القرم، ومنشأة لنقل النفط في منطقة كراسنودار جنوبي روسيا، كانا من بين الأهداف التي تعرضت لهجمات أوكرانية خلال الساعات الماضية.

ووصف زيلينسكي الهجمات بأنها جزء من «العقوبات طويلة المدى» التي تفرضها أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة الروسية، مضيفاً: إن روسيا لا تفهم إلا القوة، وقوتنا طويلة المدى تعمل بالتأكيد من أجل السلام. وقال سيرجي أكسيونوف حاكم ‌شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا: إن محطات الوقود أوقفت جميع المبيعات للأفراد ​والشركات، مع قصر الإمدادات على الهيئات الحكومية التي تضمن سير العمل والأمن في شبه الجزيرة.

وكثفت أوكرانيا في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة ‌القرم، حيث أسطول روسيا ​في البحر الأسود، مستهدفة طرق الإمداد في المنطقة ما أدى لأزمة وقود.

إلى ذلك، قُتل ثلاثة أشخاص في غارات جوية روسية في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية أمس. وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر «تليجرام»، أمس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 96 من أصل 105 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان: إن القوات الروسية شنت هجوماً جوياً على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 4 صوايخ باليستية، بالإضافة إلى 105 طائرات مسيرة. وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

واختبرت بريطانيا أسلحة هجومية جديدة بعيدة المدى، تأمل الحكومة في إمكانية تسليمها إلى أوكرانيا في غضون أشهر، وذلك كجزء من جهود تهدف إلى إنتاج ذخائر أسرع وأقل تكلفة من صواريخ ستورم شادو وغيرها.

وتم إطلاق هذه الأنظمة الجديدة، القادرة على إصابة أهداف على بعد 500 كيلومتر على الأقل، وحمل رؤوس حربية لا يقل وزنها عن 225 كيلوجراماً، في ميدان تجارب بجزر هبريدس، مع إجراء تجارب إضافية في المملكة المتحدة خلال الأشهر المقبلة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية.