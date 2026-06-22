المعمر السعودية تفوز بعقد مع هيوماين لتقديم خدمات استضافة مراكز بيانات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ الدولار على قوته يوم الاثنين، مع تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق بعد الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما ظل الين قرب أدنى مستوياته في نحو 40 عاماً، وتراجع الجنيه الإسترليني بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزمه الاستقالة.

وقالت الدولتان الوسيطتان، قطر وباكستان، إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الصراع خلال 60 يوماً، رغم أن المستثمرين ظلوا قلقين من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف الحرب في الشرق الأوسط، ومن إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 2%، ليستقر خام برنت عند 79.1 دولار للبرميل.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة بيبرستون: "لا يزال السوق الفعلي يعاني من شح في المعروض، وهو ما ينبغي أن يقدم بعض الدعم، لكن تحركات العملات الأجنبية والسلع ستظل مرتبطة بشكل كبير بالتطورات في قطاع الطاقة".

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.322 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته خلال الجلسة، بعد أن قال زعيم حزب العمال ستارمر إنه سيستقيل، ما يفتح الباب أمام منافسه آندي بورنهام ليصبح سابع رئيس وزراء بريطاني خلال 10 سنوات منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك "إم يو إف جي": "في الوقت الحالي، يُعد آندي بورنهام المرشح الأوفر حظاً، وقد حاول طمأنة سوق السندات الحكومية البريطانية بأنه سيلتزم بالقواعد المالية، وهناك تقارير تفيد بأنه يعمل مع اقتصاديين يحظون باحترام".

وأضاف: "هذا قدم بالفعل بعض الطمأنينة للمستثمرين وسيحد من مخاطر الهبوط على الجنيه والسندات البريطانية في المدى القريب".

الين يقترب من أدنى مستوى في 40 عاماً

في الوقت نفسه، واجه الين الياباني ضغوطاً ليستقر قرب مستوى 161.73 مقابل الدولار، بالقرب من أدنى مستوى له في عامين الذي سجله الأسبوع الماضي. وتجاوز مستوى 161.96 سيجعل العملة اليابانية عند أضعف مستوى لها منذ عام 1986.

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الاثنين إن السلطات مستعدة للتحرك بشكل مناسب تجاه تحركات العملة في أي وقت.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في شركة ستون إكس: "قد تكون وزارة المالية اليابانية قد سئمت من مراقبة ارتفاع الدولار مقابل الين نحو مستويات 2024، لكنها قد تشعر أيضاً بالعجز عن فعل الكثير، لأن التدخل في مواجهة اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وقوة الاقتصاد الأميركي قد يكون مكلفاً وغير فعال".

وكان الين قد فقد المكاسب التي حققها بعد جولة من التدخلات الحكومية في 30 أبريل، عندما أنفقت طوكيو رقماً قياسياً بلغ 11.7 تريليون ين (72.44 مليار دولار)، وذلك بعدما دفع التحول المتشدد من جانب الاحتياطي الفيدرالي المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وقال جيريمي ستريتش، رئيس استراتيجية العملات في بنك "سي آي بي سي"، إن حتى إذا رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، فإن حقيقة أن المتداولين يرون الآن أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع الفائدة الأميركية مرة واحدة على الأقل هذا العام تعني أن الدولار سيظل قوياً.

وأضاف: "لا تزال فروق أسعار الفائدة غير مواتية بشكل خاص، وإذا كنا في عالم يظل فيه التفوق الأميركي هو العامل المسيطر، فإن المسار الأقل مقاومة، بعيداً عن مخاطر التدخل، سيكون ارتفاع الدولار مقابل الين".

رهانات قوية على صعود الدولار

زاد المستثمرون من مراكزهم الرهانية على ارتفاع الدولار خلال الأسبوع الأخير. وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية أن المضاربين يمتلكون الآن أكبر رهان على صعود الدولار منذ 16 شهراً، بقيمة تقارب 30 مليار دولار.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، مستوى 101 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى له خلال عام.

وارتفع المؤشر بنحو 3% منذ بداية العام، مدعوماً جزئياً بتوقعات بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.