سعر سهم ام آي اس (7200) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-06-2026

تراجع سعر سهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية (4263) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 185.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول السهم في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

يأتي هذا في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 185.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 193.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد