سعر سهم إمباور (EMPOWER) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 22-06-2026

واصل سعر سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات (7200) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في الوصول إلى مستوى المقاومة 215.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة وربما يجعلنا نرى بعض الارتدادات التصحيحية الهابطة ليحاول تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 215.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 230.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد