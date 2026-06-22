الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 22-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط خام برنت يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 22-06-2026 1/2
  • سعر النفط خام برنت يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 22-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 22-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-22 02:30 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط يمل فرعي داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا