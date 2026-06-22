سعر سهم بان (1820) يستعد لمهاجمة مقاومة مفصلية – توقعات اليوم – 22-06-2026

انخفض سعر سهم الشركة العالمية للتأمين التعاوني (8280) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 12.90 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليساعد هذا في اكتساب الزخم الإيجابي للسهم والذي قد يساعده في استئناف مكاسبه القوية من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 12.90 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته المحورية عند سعر 14.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد