سعر بلدنا (BLDN) يستعد لمهاجمة مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 22-06-2026

ارتفع سعر سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات (2320) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، ما يعزز من فرص تمديد السهم لمكاسبه في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود لسعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم المحوري 70.50 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 77.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد