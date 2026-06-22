سعر سهم أمانات القابضة (AMANAT) يشهد زيادة كبيرة في أحجام التداول – توقعات اليوم – 22-06-2026

مدد سعر سهم تمكين (1835) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في آخر جلساته باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مصحوباً في ذلك بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، مستفيداً من الدعم الإيجابي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر للسهم قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 45.35 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 51.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد