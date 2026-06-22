سعر سهم الوطنية للتعليم (4291) يشهد بعض التذبذب بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-06-2026

يشهد سعر سهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم (4291) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 140.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليحاول السهم تهدئة الزخم الإيجابي لجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع وجود ضغط إيجابي ديناميكي متمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 140.00 ريال، ليكون هدف السهم بعدها مقاومته التالية عند سعر 150.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد