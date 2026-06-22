سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 22-06-2026

تراجع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتعميق تلك الخسائر في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل يزيد من قوة هذا المسار.