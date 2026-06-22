الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 22-06-2026

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  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 22-06-2026 1/2
  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 22-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-22 02:33 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتعميق تلك الخسائر في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل يزيد من قوة هذا المسار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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