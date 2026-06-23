الريبل يتعافى بدعم من تدفقات صناديق المؤشرات رغم تباين معنويات السوق

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن سمحت وزارة الخزانة الأمريكية بمبيعات الخام الإيراني حتى شهر أغسطس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط، بنسبة 3.8% إلى 77.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 1:46 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.56% لتصل إلى 74.64 دولار للبرميل.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا لمدة 60 يومًا يسمح بإنتاج وتسليم وبيع النفط الإيراني، كما يتيح استيراد الخام الإيراني إلى الولايات المتحدة، مع إمكانية سداد قيمة النفط بالدولار.

وجاء هذا الترخيص بعد أن قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الولايات المتحدة وإيران حققتا "تقدمًا كبيرًا" في محادثات السلام التي عقدت خلال عطلة نهاية الأسبوع في سويسرا.

خارطة طريق لاتفاق نهائي خلال 60 يومًا

وقال الوسطاء من قطر وباكستان إن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين اتفقوا على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا.

وأضاف الوسطاء أن الولايات المتحدة وإيران ستواصلان المفاوضات الفنية طوال الأسبوع، كما ستعملان على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف على عملية الوساطة.

ويأتي هذا التطور بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمل العسكري ضد إيران، ما أثار مخاوف بشأن قدرة اتفاق السلام المؤقت الهش الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي على الصمود.

وأطلق ترامب هذا التصريح يوم الأحد بالتزامن مع اجتماع فانس مع مسؤولين إيرانيين في سويسرا. وخيّم على الاجتماع إعلان إيران أنها أغلقت مجددًا مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات الحيوية لشحنات النفط العالمية.

ومثلت المحادثات التي استضافها منتجع بورغنستوك في سويسرا أول مفاوضات منذ أن وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي لإنهاء الصراع بينهما وتمديد وقف إطلاق النار الهش لمدة 60 يومًا على الأقل.

ونص الاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز ووقف الأعمال العدائية في أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان. إلا أن إيران اتهمت واشنطن بعدم ضمان وقف إطلاق النار هناك، وقالت إن المحادثات الأخيرة ستركز فقط على تنفيذ مذكرة التفاهم، وليس على قضايا أوسع مثل برنامجها النووي.

وفرة الإمدادات الحالية قد تخفي مخاطر مستقبلية في سوق النفط

وقال ديفيد روش من شركة كوانتوم ستراتيجي إن إمدادات النفط في الشرق الأوسط تقترب حاليًا من مستويات ما قبل الحرب عند احتساب الخام المخزن والموجود على متن الناقلات.

لكنه حذر في تقرير صدر يوم الاثنين من أن الوفرة الظاهرة في المعروض تعكس تصفية للمخزونات وليس تعافيًا في مستويات الإنتاج، ما يجعل السوق عرضة للمخاطر بمجرد استنفاد تلك المخزونات.

وبينما ارتفعت أسعار النفط في وقت سابق بفعل تجدد التوترات في الشرق الأوسط، أشارت جولدمان ساكس إلى أن استمرار صدمات الإمدادات قد يسرّع في نهاية المطاف التحول نحو السيارات الكهربائية، ما يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط الخام على المدى الطويل ويضيف مزيدًا من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط.