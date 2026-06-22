سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع جامعة خورفكان مذكرات تفاهم مع نبتون وشمس والعربية للطيران

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، اليوم، توقيع جامعة خورفكان مذكرات تفاهم مع مبادرة نبتون الفرنسية المنبثقة من اجتماع الأمم المتحدة للمحيطات الثالث في نيس، ومدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومجموعة العربية للطيران، وذلك في مقر جامعة خورفكان.

وقع المذكرات كل من: الدكتور علي هلال النقبي، مدير جامعة خورفكان، والدكتور أشوك أديشام، ممثل الرئيس الفرنسي، والرئيس التنفيذي لمبادرة نبتون الفرنسية، وراشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام، وعادل عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران.

وتهدف مذكرة التفاهم بين جامعة خورفكان ومبادرة نبتون الفرنسية إلى إنشاء إطار تعاوني متكامل في مجالات استكشاف المحيطات والبحث العلمي، وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين. كما تشمل مجالات التعاون التعليم الأكاديمي، وبرامج الزمالة البحثية، وتبادل الباحثين والخبراء، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية، وتعزيز الثقافة المحيطية ونشر الوعي بأهمية الاستدامة البحرية.

وتأتي مذكرة التفاهم مع نبتون تتويجاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في دعم العلوم والبحث العلمي، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي للتميز في مجالات علوم البحار، حيث يعد سموه، بحسب المذكرة، راعياً فخرياً رفيع المستوى لمبادرة نبتون، مع اعتراف المبادرة بجامعة خورفكان «شريكاً مؤسساً» في هذه المبادرة العلمية الدولية.

وتهدف المذكرة المبرمة بين جامعة خورفكان ومدينة الشارقة للإعلام إلى تسهيل سُبل التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وبكل ما يتعلق بدعم وتطوير البيئة الإعلامية والإبداعية في إمارة الشارقة، وتنويع قنوات استثمار الخبرات والإمكانات للاستفادة منها في عمليات التخطيط والتصميم وتنفيذ الحملات الإعلامية التوعوية والتنموية لخدمة المجتمع ومعالجة قضاياه المختلفة، وتعزيز مستوى التأهيل وتطوير الأدوات الخاصة بالتعلم النظري والتطبيقي للطلبة في مجال التدريب الإعلامي ومهارات التحرير الصحفي والتلفزيوني، وتسخير الموارد والإمكانات والقدرات في دعم المواهب الشابة وتوفير منصة متكاملة للدعم بهدف تمكين الجيل الجديد من المبدعين والمبتكرين، وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل الإعلامي.

وتتمثل مجالات التعاون مع «شمس» في التعاون الأكاديمي عبر تدريس عدد من الساعات لبعض المقررات الدراسية المتخصصة، وتنظيم فعاليات ومبادرات تهدف إلى اكتشاف المواهب الإعلامية وتوجيههم مهنياً، وإجراء أبحاث ودراسات تطبيقية مشتركة تتعلق بواقع الإعلام في دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص، بما يسهم في تطوير المعرفة والممارسة الإعلامية، وتنفيذ برامج أو دورات تدريبية إعلامية متخصصة للطلبة وأفراد المجتمع لتثقيفهم وإكسابهم المهارات المستجدة في العمل الإعلامي، وتبادل الزيارات والخبرات بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمختصين لدى الطرفين، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية وتبادل المعرفة الإعلامية، وتنظيم مؤتمرات أو ملتقيات مشتركة في مجال الإعلام لتعزيز الوعي والتواصل بين الطلبة والمجتمع الإعلامي، واستكشاف إمكانية إنشاء حاضنة أو مختبرات مشتركة للمحاكاة والابتكار في مجال تطوير النماذج التعليمية في الإعلام والعلاقات العامة.

وتهدف المذكرة المبرمة بين جامعة خورفكان والعربية للطيران إلى تطوير القدرات الأكاديمية والعملية والبحثية والمهنية، ودعم جهود التنمية الوطنية في الدولة، وإجراء مشاريع بحثية ودراسات مشتركة وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ برامج التدريب العملي والتدريب التعاوني والتخصصي لبناء القدرات والتطوير المهني لمنتسبي الطرفين، وتثبيت برامج ومبادرات تهدف إلى تأهيل ورفع مهارات الكوادر الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل، وتنظيم الأنشطة المجتمعية التي تعزز المسؤولية المجتمعية لدى منتسبي الطرفين.

وبحسب المذكرة، فإن مجالات التعاون مع العربية للطيران تشمل استكشاف إمكانية إنشاء حاضنة أو مختبر مشترك للمحاكاة والابتكار في مجال تطوير النماذج التعليمية للشركات السياحية والطيران والفنادق؛ وذلك بهدف تدريب وتأهيل الطلبة، وتنظيم زيارات ميدانية، وتنفيذ دورات وورش عمل مشتركة لتثقيف الطلبة في مجال السياحة والضيافة والطيران، ومنح الطلبة فرصة الحصول على شهادة مشتركة بين الجامعة وأكاديمية العربية للطيران، وتنظيم فعاليات، أو ملتقيات أو معارض أو منتسبات مشتركة لشركات الطيران الاقتصادي، وتنفيذ الدورات والبرامج التدريبية والورش المتخصصة من خلال مركز تطوير المهارات التابع لجامعة خورفكان، وإتاحة فرص التدريب الميداني للطلبة، ومنح خريجي الجامعة الأولوية في برامج التوظيف الخاصة بـ«العربية للطيران»، وإجراء أبحاث تطبيقية مشتركة في مجالات، مثل الإرشاد والأنظمة الذكية وإدارة العمليات والاستدامة البيئية والتحول الرقمي وغيرها.

وعلى هامش توقيع مذكرات التفاهم، اطلع سمو نائب حاكم الشارقة على معرض تناول أبرز إنجازات جامعة خورفكان ومجالات التعاون والشراكات الدولية بين الجامعة والمنظمات الدولية، مستمعاً سموه إلى شرح حول مشاركة الجامعة في منتدى نبتون للمحيطات في فرنسا، بهدف دعم الأبحاث العلمية وحماية التنوع البيولوجي، ودعم الاقتصاد الأزرق، وحضور جامعة خورفكان في المحافل الدولية.

وتعرف سموه على الانتشار البحثي التي تحظى به جامعة خورفكان حيث توزعت على 87 دولة بواقع 533 مؤسسة في 6 مناطق حوّل العالم، وجاءت الجامعة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً من حيث زيادة الانتشار الجغرافي للتعاون البحثي.